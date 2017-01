Guyana Goldfields Inc. gab gestern die operativen Ergebnisse des zum Gesamtjahres 2016 bekannt. Dem Unternehmen zufolge belief sich die Produktionsleistung der Goldmine Aurora in dem Jahr auf 151.600 oz. Die Verkäufe erreichten 156.000 oz zu einem durchschnittlichen Preis von 1.245 USD je Unze, wodurch Einnahmen vor Steuern in Höhe von 194,2 Mio. $ erzielt wurden.



Der Durchsatz der Aufbereitungsanlagen lag im Schnitt bei 5.200 Tonnen pro Tag und der durchschnittliche Goldgehalt des Materials betrug 2,74 g/t. Damit lag die Produktion im ersten Jahr mit kommerzieller Produktion im obeneren Bereich der nach oben korrigierten Planung des Unternehmens (140.000-160.000 Unzen).



Für das Gesamtjahr 2017 strebt das Unternehmen die Produktion von 160.000-180.000 oz Gold an.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de