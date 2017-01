Audi mit Absatzrekord in 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,

das hat schon gewissermaßen Seltenheitswert: Derzeit weist die RWE-Aktie (Stammaktie) eine positive 12-Monats-Performance aus. Auf Jahressicht hat die Aktie (Dividendenzahlung nicht berücksichtigt) rund 5,5% zugelegt.

Chart RWE-Aktie

Quelle: tradingview.com

In den Vorjahren sah das aus Aktionärssicht leider anders aus, denn die 10-Jahres-Performance liegt bei rund -85%. Zu Wochenbeginn war zumindest ein Mann davon überzeugt, dass der Kurs der RWE-Aktie weiter steigen wird. Zumindest nehme ich an, dass das der Beweggrund für diese Transaktion gewesen ist:

RWE-Aufsichtsratsmitglied kauft eigene Aktien

Denn RWE hat mitgeteilt, dass Peter Ottmann für exakt 21.053,84 Euro RWE-Aktien gekauft hat. Wieso diese Transaktion von Bedeutung ist? Deshalb: Peter Ottmann ist nicht irgendwer, sondern laut RWE a) Geschäftsführer des Verbands der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH und b) sitzt er im RWE-Aufsichtsrat. Somit gilt er als "Insider". Und wenn solch eine Person eigene Aktien kauft oder verkauft, dann ist das meldepflichtig. Tendenziell gilt: Der Kauf von eigenen Aktien gilt als Vertrauensbeweis und ist entsprechend ein bullishes Signal. Nach dem Motto: Wenn ein Insider kauft, dann spricht das dafür, dass die Aktie derzeit günstige Aussichten hat. Kann sein, muss aber nicht. Denn naturgemäß können auch Insider falsch liegen.

Dann der Blick auf Audi bzw. VW:

Es läuft offensichtlich gut bei der VW-Tochter Audi. Laut Angaben von Volkswagen hat die börsennotierte Tochter im Geschäftsjahr 2016 einen neuen Rekord erreicht, was die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge betrifft. Diese habe bei exakt 1.871.350 Automobilen gelegen - ein Plus von 3,8% gegenüber 2015. Und dabei war schon 2015 damals ein neues Rekordjahr gewesen! Interessanterweise boomte den Zahlungen zufolge besonders der Audi-Absatz in Europa (+7,6%) und Nordamerika (+5,3%), unterdurchschnittliches Wachstum gab es hingegen in der Region "Asien-Pazifik" (+0,5%). Aber immerhin, auf allen der fünf größten Audi-Märkte gab es demnach ein Plus vor der Veränderung der Absatzzahlen.

Audi-Aktie legt seit Dezember zu, auf Jahressicht noch etwas im Minus

Damit hat Audi übrigens interessanterweise eine andere Entwicklung als der VW-Gesamtkonzern genommen: Denn während Audi in Deutschland 8,6% mehr Fahrzeuge absetzen konnte (293.307 Automobile, siehe mein gestriger Beitrag bei www.vaupels-boersenwelt.de), hatte VW für das Gesamtjahr 2016 für Deutschland einen Rückgang bei der Zahl der Auslieferungen in Deutschland von 7,2% vermeldet. Insgesamt gute Absatzzahlen von Audi - vielleicht hat der Aktienkurs auch deshalb seit Mitte Dezember rund 50 Euro zugelegt.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Leben, Geduld haben, arbeiten und keinen Anlass zur Freude versäumen." - Rainer Maria Rilke (1875-1926)

In diesem Sinne!



Ihr



Michael Vaupel