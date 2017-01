Unterföhring (ots) - - Start der Kooperation am 17. Januar 2017 mit exklusiven Topkonditionen für Sky Ticket - Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet mit sofortigem Zugriff und ohne lange Vertragsbindung - Sky Ticket präsentiert exklusiven Live-Sport, aktuellste Blockbuster, exklusive Serien und vieles mehr



10. Januar 2017 - Am 17. Januar startet die Partnerschaft von Sky Deutschland und O2. Pünktlich zum Start der Bundesligarückrunde können O2 Free Kunden über Sky Ticket das beste Sky Sport-, Film- und Entertainment-Angebot zu Top-Konditionen jederzeit mobil nutzen. Sie haben die Wahl zwischen Sky Tages-, Wochen- und Monatstickets für Sport sowie dem Sky Cinema Monatsticket oder Entertainment Monatsticket. Mit dem Sky Supersport Tagesticket genießen O2 Free Kunden bereits ab 4,99 Euro exklusiven Sky Spitzensport wie die Fußball Bundesliga, die UEFA Champions League, Handball, Tennis und Golf live auf dem Smartphone. Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet und das neueste Highlight der Anwendungen rund um das Tarifkonzept O2 Free, das seinen Kunden unendliches mobiles Streamen bietet.



Im Rahmen der Kooperation gibt es für Schnellentschlossene besondere Preisvorteile: Wer sich bis Ende März 2017 als Neukunde für O2 Free M, L oder XL entscheidet, bekommt das Sky Entertainment oder Cinema Monatsticket ein halbes Jahr inklusive. Hinzu geben O2 und Sky monatlich noch ein Supersport Tagesticket - ebenfalls ohne zusätzliche Kosten. Damit haben Sportfans Zugriff auf die besten Sky Live-Sport-Events wie die Fußball Bundesliga, UEFA Champions League oder Spitzenhandball aus der VELUX EHF Champions League und vieles mehr. Weitere Supersport Tagestickets erhalten diese Kunden zum Preis von je 4,99 Euro.



Auch bestehende O2 Vertragskunden profitieren von besonderen Konditionen der Partnerschaft zwischen Sky und O2. Sie bekommen einmal im Monat ein Supersport Tagesticket zum vergünstigten Preis von 4,99 Euro statt 9,99 Euro.



Bei Buchung des Sky Cinema Monatstickets (14,99 Euro) oder des Sky Entertainment Monatstickets (9,99 Euro) genießen sie einen Monat lang aktuelle Top-Blockbuster oder Serienhighlights wie "Westworld", "The Young Pope" und "Game of Thrones". Inklusive ist hier ebenfalls ein Sky Supersport Tagesticket. Jedes weitere gibt es zum vergünstigten Preis von 4,99 Euro. O2 Kunden aktivieren die Sky Ticket Option in ihrem Online Self Care Bereich auf o2.de.



Holger Ensslin, Geschäftsführer Legal, Regulatory und Distribution von Sky Deutschland: "Durch die Kooperation mit O2 erreichen wir mit unserem innovativen Angebot Sky Ticket, das flexiblen und sofortigen Zugriff auf das exklusive Sky Programm ermöglicht, noch mehr Kunden. Diese dürfen sich auf ein einzigartiges Programmerlebnis freuen."



Über Sky Ticket



Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet mit sofortigem Zugriff auf das beste Sky Programm und ohne lange Laufzeit. Nutzer können die Programminhalte von Sky Ticket ganz einfach mit verschiedenen Tages-, Wochen- und Monatstickets nutzen: Das Entertainment Monatsticket bietet die größten Serienhits, eine umfassende Auswahl ganzer Serienstaffeln von der ersten bis zur letzten Episode, Kinderprogramme, Dokumentationen und Sportnachrichten. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster in Erstausstrahlung kurz nach dem Kinostart und mehr als 20 TV-Premieren pro Monat. Sportfans haben die Wahl zwischen dem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket für das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga. Sky Ticket kann über die Sky TV Box ganz einfach auf dem Fernseher oder im Web, auf dem iPad, iPhone, Android-Smartphones und -Tablets, Windows 10 Mobile, der PlayStation 3 und 4, der Xbox One, Smart-TVs von Samsung und LG, über Apple TV und Chromecast genutzt werden.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Sky Deutschland GmbH Stefan Bortenschlager Consumer Communications Tel. +49 89 9958 6871 stefan.bortenschlager@sky.de twitter.com/SkyDeutschland