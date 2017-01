Erst hatte der Kohlenstoff-Spezialist SGL das Kerngeschäft mit Grafitelektroden verkauft, nun stoßen die Wiesbadener ein Carbonfaser-Werk in den USA ab. Neuer Eigentümer wird die japanische Mitsubishi Rayon.

Der Kohlenstoff-Spezialist SGL verkauft ein Carbonfaser-Werk in den USA an die japanische Mitsubishi Rayon. SGL konzentriert sich damit in der Carbonfaser-Produktion auf seine zwei anderen Standorte in Moses Lake in den USA sowie in Muir of Ord in Schottland, wie das Wiesbadener Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das ...

