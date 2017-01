Hinweise auf eine überraschend stark steigende Inflation in China hatten dem Ölpreis am Montag noch zugesetzt. Am frühen Dienstag sind die Preise aber wieder gestiegen. Die Nordseesorte Brent legte um vier Cent zu.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 54,98 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Montag. Der ...

