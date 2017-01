Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter

http://www.presseportal.de/pm/119842/3531365 -



- Internationale Wohnmobilplattform Campanda schließt

Finanzierungsrunde ab

- 10 Millionen EUR fließen in das Berliner Startup

- Michelin führt das Investorenfeld an

- alle Alt-Investoren gehen mit



Campanda, die internationale Plattform für die Vermietung von

Wohnmobilen und Caravans, gibt den Abschluss der

Series-B-Finanzierungsrunde bekannt. Unter Führung der Tochterfirma

des Reifenherstellers Michelin, Michelin Travel Partner, erhält das

Berliner Startup ein zehn Millionen Euro-Investment für das weitere

Wachstum. Neben Michelin beteiligten sich auch sämtliche

Alt-Investoren an der Runde: Accel, idinvest, Le Peigné, Ringier

Digital Ventures, b-to-v Partners, Atlantic Labs.



Campanda ist der weltweit größte Marktplatz für

Wohnmobil-Buchungen. In 44 Ländern und sechs Sprachen aktiv,

ermöglicht Campanda seinen Nutzern die einfache und bequeme Anmietung

von Wohnmobilen im Urlaubsland. Neben gewerblichen Wohnmobilanbietern

haben neuerdings auch private Fahrzeughalter die Möglichkeit, ihre

Wohnwagen zu vermieten.



Mit dem Investment plant Campanda sein Team von momentan 45

Mitarbeitern an 3 Standorten strategisch zu erweitern, neue Märkte zu

erschließen und die derzeit 26.258 Fahrzeuge umfassende Flotte weiter

zu vergrößern.



"Es erfüllt uns mit Stolz, mit Michelin einen weiteren mehr als

namhaften Investor bei uns begrüßen zu dürfen", sagt Chris Möller,

Gründer und Geschäftsführer von Campanda. "Wie unsere Alt-Investoren

teilt auch Michelin unser Verständnis vom Reisen im 21 Jahrhundert:

Online planen und buchen sowie bestehende Ressourcen durch Vermietung

nachhaltig nutzen."



Mit der jüngsten Kapitalspritze steigt das Gesamtinvestment für

Campanda auf 17 Millionen Euro. Nach verschiedenen Angelinvestements

zum Start der Plattform im Jahr 2013 erhielt Campanda im Mai 2015

bereits 5 Millionen Euro unter Führung von Ecomobility Ventures.



Weitere Informationen: www.campanda.de



Über Campanda



Campanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zum größten

Online-Buchungsportal für Wohnmobile weltweit entwickelt. Derzeit

verfügt Campanda über mehr als 26.258 Fahrzeuge in 44 Ländern. Das

Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bis hin zum luxuriösen,

vollintegrierten Premiumfahrzeug.



Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweit

Wohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campanda

arbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privater

Wohnmobil-Besitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der

Internet-Nutzer sämtliche Angaben zu Preisen, Ausstattung und

Verfügbarkeiten der Wohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt

über Campanda den gewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale

Campanda Webseiten gibt es bisher in acht Märkten und den sechs

Sprachen Deutsch, Englisch (US/UK), Französisch, Italienisch und

Spanisch.



Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil auf

www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und somit mit ihrem

Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.





Originaltext: Campanda GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061384

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061384.rss2



Kontakt:

Joschka Rugo I joschka.rugo@tonka-pr.com I +49.30.27595973.14