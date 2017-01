Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Analyst Torben Teichler passte seine Schätzungen in einer Studie vom Dienstag an den Verkauf des Bereichs Life Science Research an. Damit schärfe der Verpackungsspezialist sein Profil. Teichler rechnet damit, dass die Ziele für 2016 erreicht wurden und auch 2017 eine erfolgreiche Entwicklung bevorsteht./ag/gl

ISIN: DE000A0LD6E6