Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 620 auf 650 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die installierten Windkraftanlagen in Europa alterten und dürften durch neue ersetzt werden, schrieb Analyst Manuel Losa in Studie vom Dienstag. Dies bedeute Aufwärtspotenzial für die Gewinne der Hersteller. Während Vestas am besten positioniert sei, um von diesen Trends zu profitieren, sei Nordex aus Bewertungssicht sein Favorit für die nächsten 12 Monate./gl/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2017-01-10/16:02

ISIN: DK0010268606