Bad Marienberg - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB), Berlin, hat die Gewinnprognose für das vergangene Jahr erneut angehoben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:ACCENTRO erwartet ein Konzernergebnis von 25,0 bis 27,0 Millionen Euro. Zuvor belief sich die Prognose auf 20,0 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde das Portfolio mit Zukäufen deutlich ausgebaut. "Das vergangene Jahr war für ACCENTRO nicht nur aus operativer und finanzieller Sicht sehr erfolgreich. Auch strategisch haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben unsere Entwicklung zum ersten reinen börsennotierten Wohnungsprivatisierungsunternehmen Deutschlands abgeschlossen. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von ACCENTRO", so Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...