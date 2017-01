ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag verbucht. Nach dem fulminanten Start ins neue Jahr - der SMI liegt seit Jahresbeginn 2,5 Prozent im Plus - verliert der Höhenlauf nun an Dynamik. Im späten Geschäft drehte der Leitindex aber mit der sich erholenden Wall Street leicht ins Plus und schloss auf Tageshoch. Dennoch agieren die Anleger gegenwärtig zurückhaltend. Viele Investoren warten auf die anstehende Berichtsaison, die in den USA bereits diese Woche beginnt. Auch erhoffen sie sich Aufschluss über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, wenn dieser am Mittwoch die erste Pressekonferenz seit seiner Wahl abhält. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.449 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,12 (zuvor: 34,96) Millionen Aktien.

Die Luxusgüterwerte setzten ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Einen aktuellen Anlass für Käufe liefern die Analysten von Morgan Stanley, die sich positiv zur kurzfristigen Ergebnisentwicklung von Richemont äußern. Die Aktie wird auf Overweight hochgestuft. Das trieb Richemont um 4 Prozent nach oben, die Aktie des Wettbewerbers Swatch stieg um 2,8 Prozent.

Bankenwerte zeigten mit leichten Verlusten relative Schwäche. Die Aktien der Branche verlieren weltweit bereits wieder an Gunst unter den professionellen Anlegern, wie Analyst Julian Emanuel von der UBS sagt. Er weist darauf hin, dass Hedgefonds sich nach der Rally seit dem Herbst seit Kurzem schon wieder von Finanzwerten trennen. In Zürich verloren Credit Suisse und UBS jeweils 0,1 Prozent. Unter den Schwergewichten fielen Nestle mit einem Minus von 0,5 Prozent auf, während Roche und Novartis jeweils rund ein halbes Prozent zulegten.

