Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis Holding vermeldet per (heutigem) Dienstag den planmässigen Abschluss der Mitte Dezember angekündigten Übernahme von Hauswartprofis mit all ihren operativen Gesellschaften per Anfang Januar. Das seit 1990 bestehende Unternehmen Hauswartprofis ist im Bereich Facility Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...