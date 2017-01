Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RHI +0,65% auf 23,35, davor 6 Tage im Minus (-6,05% Verlust von 24,7 auf 23,2), Österreichische Post -1,06% auf 33, davor 5 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 31,89 auf 33,35), Lenzing +0,64% auf 110,35, davor 4 Tage im Minus (-5,76% Verlust von 116,35 auf 109,65), S Immo -1,99% auf 10,33, davor 3 Tage im Plus (6,45% Zuwachs von 9,9 auf 10,54), Polytec -0,41% auf 10,95, davor 3 Tage im Plus (5,72% Zuwachs von 10,4 auf 10,99), Mayr-Melnhof -1,7% auf 104,2, davor 3 Tage im Plus (6,53% Zuwachs von 99,5 auf 106), Rosenbauer +0,44% auf 54,3, davor 3 Tage im Minus (-3,03% Verlust von 55,75 auf 54,06). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Zumtobel 15,55 (MA100: 16,25, xD, davor 176 Tage über dem MA100), Sanochemia 1,44 (MA100: 1,42,...

