CINCINNATI, 10. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO), gab heute die Erweiterung der Palette der EPIK miRNA Select Assays bekannt, die ursprünglich für die Untersuchung einzelner MicroRNA-Moleküle (miRNA) entwickelt wurden. In Zusammenarbeit mit MiRXES veröffentlichte Bioline im März 2016 800 EPIK miRNA Select Assays. Nach der Erweiterung sind alle in der miRBase Release 21 aufgeführten Organismen - sie stellen mehr als 27.000 miRNA-Assays dar - abgedeckt. Jüngste Studien belegen weiterhin den klinischen Wert einzelner miRNA-Moleküle, die von Geweben und Zellen freigesetzt werden. Die Expression bestimmter einzelner miRNA-Moleküle korreliert mit spezifischen Krankheitszuständen, sodass sie sich als vielversprechende Biomarkerkandidaten für die Früherkennung von Krankheiten, Prognosen und die Überwachung von Behandlungen sowohl beim Menschen als auch bei anderen Organismen eignen.

Jeder Assay wird von MiRXES mithilfe proprietärer Thermodynamik-basierter Algorithmen in silico entwickelt und enthält miRNA-spezifische Reverse-Transkriptase-Primer und "heminested" Echtzeit-PCR-Primer sowie Bioline Reverse Transkriptase, SensiSMART mit SYBR®1 Green und hoch optimierte Puffer. Die daraus entstehenden Tests ermöglichen die Erkennung von extrem niedrigen Mengen von miRNA mit sehr hoher Spezifität und die Unterscheidung eng verwandter miRNA-Sequenzen.

Marco Calzavara, President von Bioline sagte: "Es freut mich, die Erweiterung der EPIK miRNA Select Assays bekannt zu geben. Das erweiterte Angebot an hochwertigen miRNA-Tests wird noch mehr Forschern beim miRNA-Expressionsprofiling, bei der Quantifizierung und bei der Entdeckung von Biomarkern helfen."

Richard L. Eberly, President und Chief Commercial Officer sagte: "Die Freigabe der vollständigen Palette der EPIK miRNA Select Assays und ihre verbesserte Leistung stellen eine wichtige Ergänzung zu unserer Produktreihe dar. Sie erhöhen die Flexibilität dieses äußerst nützlichen Forschungswerkzeugs, indem sie es mehr Biowissenschaftlern ermöglichen, präzise und nicht-invasive molekulardiagnostische Tests für Menschen und andere Organismen zu entwickeln."

Über Meridian Bioscience, Inc.

Meridian ist ein vollintegriertes Biowissenschaften-Unternehmen, das eine breite Palette von innovativen diagnostischen Testkits, seltenen Reagenzien, biologischen Spezialwirkstoffen und Komponenten entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt. Unsere diagnostischen Tests verwenden eine Vielzahl von Verfahren und bieten Genauigkeit, Einfachheit und Schnelligkeit bei der frühzeitigen Diagnose und Behandlung von häufigen Erkrankungen, wie z. B. Infektionen und Bleivergiftungen. Die Diagnoseprodukte von Meridian werden außerhalb des menschlichen Körpers verwendet und erfordern nur wenige oder keine speziellen Geräte. Die Diagnoseprodukte des Unternehmens werden entwickelt, um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten der Gesundheitspflege zu reduzieren. Meridian hat starke Marktstellungen in den Bereichen der gastrointestinalen Infektionen und Infektionen der oberen Atemwege sowie bei Tests, die die Bleikonzentration im Blut messen. Darüber hinaus bietet Meridian seltene Reagenzien, spezielle Biologika und Komponenten an, die von Biowissenschafts- und agro-biotechnologischen Organisationen in der Forschung und von Unternehmen als Komponenten bei der Herstellung von Diagnostika verwendet werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien an Krankenhäuser, Referenzlaboratorien, Forschungszentren, Diagnostikhersteller und agro-biotechnologische Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ Global Select Market gehandelt (Symbol: VIVO). Die Website von Meridian ist www.meridianbioscience.com (http://www.meridianbioscience.com/).

