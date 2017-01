shareribs.com - China hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich den Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung erhöht. Aufgrund des starken Wachstums reichte das jedoch nicht, den Energiemix wesentlich in Richtung Erneuerbarer zu drehen. Hohe Investitionen in den kommenden Jahren sollen helfen.

