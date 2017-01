Von Jahr zu Jahr verkündet der schwedische Autohersteller Volvo neue Bestmarken. Mit der chinesischen Mutter Geely im Rücken hat sich Volvo gegen Mercedes & Co. behaupten können. Aus guten Gründen.

An Volvo hatte kaum jemand noch so richtig geglaubt. Als der chinesische Fahrzeugkonzern Geely vor bald sieben Jahren den schwedischen Autobauer übernahm, bescheinigten viele Beobachter dem Unternehmen keine besonders gute Zukunft. Aber Volvo hat inzwischen viele Zweifler überrascht: Die Schweden haben einen zweiten Frühling erreicht und glänzen mit Verkaufsrekorden.

2016 hat der schwedische Hersteller das dritte Jahr in Folge eine neue Bestmarke erreicht. 534.000 verkaufte Autos stehen für das vergangene Jahr in der Statistik, was ein Plus von 6,2 Prozent bedeutet. Auf seinen beiden wichtigsten Auslandsmärkten China und USA verzeichnete Volvo zweistellige Zuwachsraten. In China hat Volvo etwa 90.000 Autos verkauft, in den USA gut 80.000. Die Schweden haben es geschafft, sich trotz der starken Konkurrenz der deutschen Premiumanbieter Mercedes, BMW und Audi zu behaupten.

Allein hätte Volvo diese Verkaufsrekorde nicht schaffen können. "Wir brauchen Partner, dann können wir uns behaupten", sagte Volvo-Vorstandschef Hakan Samuelsson vor Journalisten auf der Detroit Motor Show. Volvo als vergleichsweise kleiner Premiumhersteller müsse mit anderen Partnern kooperieren, allen voran mit der chinesischen Mutter Geely. "So können wir es schaffen", ...

