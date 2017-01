The Valence Group hat The Dow Chemical Company beim Verkauf der SAFECHEM Europe GmbH an CBPE Capital LLP, einem in London ansässigen Private-Equity-Investor, beraten. SAFECHEM mit Hauptsitz in Dusseldorf bietet nachhaltige Reinigungslösungen, Ausrüstung und Serviceleistungen für Metalloberflächen- und Trockenreinigungs-Anwendungen für mehr als 5.000 Kunden weltweit. Die Transaktion wurde am 31. Dezember 2016 abgeschlossen. Die Vertragsdetails wurden nicht bekannt gegeben.

The Valence Group fungierte darüber hinaus im Februar 2015 als Finanzberater für Dow beim Verkauf seiner globalen Sparte Sodium Borohydride an Wind Point Partners.

Informationen zu Dow

Dow (NYSE: DOW) entwickelt durch die Kombination von Wissenschaft und Technik innovative Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Mithilfe der neuesten Erkenntnisse aus Werkstoffkunde, Polymerwissenschaft, Chemie und Biologie treibt das Unternehmen Innovationen voran, um zur Bewältigung der zahlreichen drängenden Probleme der Welt beizutragen. Dazu zählen die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, die Erzeugung sauberer Energien und Schonung dieser Ressourcen sowie die Steigerung landwirtschaftlicher Erträge. Dow liefert eine integrierte, marktorientierte Palette an wegweisenden Produkten und Lösungen für Kunden in rund 180 Ländern. Dazu gehören Spezialchemikalien, Hochleistungsmaterialien, Produkte für die Landwirtschaft sowie Kunststoffe, die in wachstumsstarken Branchen wie Verpackungs- und Elektronikindustrie, Wasserversorgung, Beschichtungen und in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dow einen Jahresumsatz von nahezu 49 Mrd. US-Dollar und beschäftigte rund 49.000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen produziert an 179 Standorten in 35 Ländern rund um den Globus mehr als 6.000 unterschiedliche Produktfamilien. Am 1. Juni 2016 wurde Dow 100%iger Eigentümer des Siliciumgeschäfts der Dow Corning Corporation, einem globalen Unternehmen, das an 25 Produktionsstandorten in 9 Ländern im Jahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und weltweit rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigte. "Dow" bzw. das "Unternehmen" stehen für "The Dow Chemical Company" und deren verbundene Unternehmen, sofern nicht ausdrücklich anderweitig vermerkt. Weitere Informationen über Dow finden Sie unter www.dow.com.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

