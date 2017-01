OT (Oberthur Technologies), ein führender Anbieter eingebetteter Sicherheitssoftwareprodukte und -dienstleistungen, meldete heute, dass seine Lösung auf dem neuesten Stand der Technik, Lasink™, von Burkina Faso im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags gewählt wurde, um äußerst sichere Fahrzeuganmeldungsdokumente und Führerscheine bereitzustellen.

Mit dieser öffentlich-privaten Partnerschaft entschied sich das Ministerium für Transport, städtische Mobilität und Straßensicherheit Burkina Fasos für die Einführung äußerst sicherer Führerscheine und Fahrzeuganmeldungsdokumente, um den Bürgern einen besseren Service zu bieten und die Fahrzeug- und Fahrerdokumente zu modernisieren, während gleichzeitig Betrug bekämpft wird. Neben den Führerscheinen und Fahrzeuganmeldungsdokumenten und in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Partner Megamonde stellt OT das Registrierungs- und Personalisierungssystem und auch die nötigen Schulungsmaßnahmen bereit, damit die Bürger Burkina Fasos vollen Nutzen aus den modernsten und sichersten Dokumenten in Afrika ziehen können.

Mithilfe der Lasink™-Lösung, OT-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik, werden die Fotos für den Führerschein des Landes jetzt direkt auf eine Polycarbonatkarte eingraviert. Fälschungsversuche bleiben dank der einzigartigen Funktionen des Dokuments erfolglos. Burkina Faso kann daher in kurzer Zeit manipulationssichere Dokumente mit einfachen, schnellen und innovativen Kontrollmethoden ausstellen.

Die von Betrügern und Fälschern eingesetzten Technologien ändern sich ständig. OT erfindet Sicherheitsfunktionen stetig neu, um den Fälschern einen Schritt voraus zu bleiben. Lasink™ ist die einzige Farbfoto-auf-Polycarbonat-Lösung mit einfacher Authentifizierung und Fälschungssicherheit. Diese exklusive, patentierte Technologie sorgt für eine Kartenlebensdauer von zehn Jahren und maximale Sicherheit. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Karte nicht delaminiert werden kann.

Der über fünf Jahre laufende Vertrag zwischen OT und Burkina Faso basiert auf einem Volumen von mehr als drei Millionen Karten. OT wird dadurch langfristiger Partner Burkina Fasos und verfolgt einen technisch-industriellen Ansatz, der genau den Vorgaben der Regierung von Burkina Faso entspricht.

"Wir freuen uns, Burkina Faso in die Lage zu versetzen, aus unserer Lasink™-Technologie Nutzen zu ziehen. Das ist für Afrika ein Novum und wir sind stolz darauf, dass wir diesen Vertrag mit Burkina Faso unterzeichnen konnten. Dank Lasink™ kann die Regierung eine sehr sichere Lösung implementieren, um Betrug zu reduzieren und es den Bürgern des Landes zu ermöglichen, sich auf sichere Weise auszuweisen und voll auf die Echtheit ihrer Führerschein- und Fahrzeuganmeldungsdokumente zu vertrauen", so Christophe Fontaine, Managing Director of Citizen Access Identity Business bei OT.

Souleymane Soulama, Minister für Transport, städtische Mobilität und Straßensicherheit von Burkina Faso, erklärte: "Burkina Faso hat sich dafür entschieden, die Herstellung seiner Fahrzeug- und Fahrerdokumente zu modernisieren und deren Sicherheit zu gewährleisten. Dazu vertrauen wir auf einen bewährten Industrie- und Finanzpartner, OT, der die Investition in dieses Projekt ermöglichte. Das Land macht dadurch einen gewaltigen Technologieschritt in die Zukunft. Dadurch wird Burkina Faso zum ersten afrikanischen Land, das die OT-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik, Lasink™, nutzt, eine Lösung, die erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, während gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen werden."

ÜBER OBERTHUR TECHNOLOGIES

OT ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich eingebetteter digitaler Sicherheitslösungen, die beim Anbinden, Authentifizieren und Bezahlen Schutz bieten.

Das Unternehmen ist auf wachstumsstarken Märkten strategisch positioniert und bietet eingebettete Sicherheitssoftwarelösungen für Endnutzergeräte sowie damit verbundene Fernmanagementlösungen für ein umfassendes Portfolio internationaler Kunden, darunter Banken und Finanzinstitute, Mobilfunkbetreiber, Behörden und Regierungen sowie Hersteller vernetzter Objekte und Geräte.

OT beschäftigt weltweit über 6.500 Mitarbeiter, nahezu 700 davon im Bereich Forschung und Entwicklung. Mithilfe von vier regionalen sicheren Herstellungszentren und 39 sicheren Servicezentren betreut das internationale Vertriebsnetz von Oberthur Technologies Kunden in 169 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oberthur.com

Zum Herunterladen: The M World

Alles, was Sie über die neuesten Trends in der Welt der Mobilität wissen müssen. Im AppStore und auf Google Play erhältlich.

www.oberthur.com/themworld

FOLGEN SIE UNS AUF:

Twitter

LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170110006418/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR DIE MEDIEN:

Elan-Edelman

Chloé Tisseuil, Tel. +33 1 86 21 50 54

chloe.tisseuil@elanedelman.com