Bremen (ots) - Zum dritten Mal in Folge wird ein Begriff zum Unwort des Jahres, der unter Rechtspopulisten, Pegida- und AfD-Anhängern beliebt ist. Die Jury macht mit ihrer Entscheidung unmissverständlich klar, wo "Volksverräter" seine Wurzeln hat: in der Rhetorik der Nationalsozialisten. Die Unwörter der Jahre 2014, 2015 und 2016 machen aber auch deutlich, dass die neuen Rechten kontinuierlich auf dem Vormarsch sind. Das ist das, was eigentlich beunruhigt. Insofern ist das Unwort 2016 auch eine Warnung.



OTS: Weser-Kurier newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30479 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30479.rss2



Pressekontakt: Weser-Kurier Produzierender Chefredakteur Telefon: +49(0)421 3671 3200 chefredaktion@Weser-Kurier.de