Die italienischen Behörden sind möglicherweise einem Kriminalfall von ungeahnter Dimension auf der Spur. Ein hochrangiger Freimaurer soll 18.000 Email-Konten von Bankern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Unternehmern und Kardinälen aus dem Vatikan gehackt haben - darunter auch jenen von Mario Draghi.

Wegen des Verdachts der Internetspionage gegen Politiker und Unternehmen hat die italienische Polizei in Rom ein Geschwisterpaar festgenommen. Der in London gemeldete Atomingenieur, der für die Investmentfirma Westland Securities gearbeitet hat, und seine Schwester würden verdächtigt, Politiker, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen ausgespäht zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. AFP, Reuters und Bloomberg zufolge sind der zwar in London gemeldete, aber in Rom lebende Giulio Occhionero und seine Schwester in Roms Finanzkreisen gut bekannt. Insgesamt sollen die beiden über einen Zeitraum von mehreren Jahren 18.000 Email-Konten von "Bankern, Geschäftsleuten und sogar mehreren Kardinälen im Vatikan" gehackt haben, zitiert Reuters den Chfe der italienischen Cyberpolizei, Roberto Di Legami, in seinem englischsprachigen Dienst. Über 2.000 Passwörter sollen geknackt worden sein. Reuters enthüllt ein interessantes Detail über den Hintergrund der ...

