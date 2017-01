von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Pro Person höchstens zwei. Apples erstes Handy sollte in Amerika erst am 29. Juni 2007 ab 18 Uhr lokaler Zeit auf den Markt kommen. Dennoch limitierte Firmenchef Steve Jobs den Verkauf von Apples erstem Mobiltelefon schon gut sechs Monate vorher - bei der Vorstellung des iPhone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...