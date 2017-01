Berlin (ots) - Die Vorsitzende der Jusos, Johanna Uekermann, hat die Unterstützung für einen möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel durch die Parteibasis an Bedingungen geknüpft. "Es wird auf das Wahlprogramm ankommen", sagte Uekermann der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). "Setzt sich der Kandidat für die Themen der jungen Leute ein? Zum Beispiel für günstigen Wohnraum oder eine gerechte Entlohnung für Azubis?", fragte die Juso-Chefin. Davon werde es abhängen, ob sich die Partei hinter einem Kandidaten Sigmar Gabriel versammeln werde oder nicht.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722