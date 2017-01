Die von der Opel-Mutter vorgelegte Gewinnprognose für 2017 liegt deutlich über den Analystenerwartungen. GM stellte wegen der günstigen Wirtschaftsaussichten ein weiteres gutes Jahr in Aussicht. Nach Jahren mit Branchenabsätzen auf oder nahe Rekordniveau hatten Analysten die Befürchtung geäußert, dass die US-Autohersteller 2016 den Gipfel überschritten hätten.



Im abgelaufenen Jahr dürfte die Opel-Mutter einen Gewinn je Aktie (EPS) am oberen Ende der eigenen Vorhersage von 5,50 bis 6 $ erreicht haben. Für 2017 prognostizierte GM 6 bis 6,50 $, während Analysten im Schnitt bislang nur mit 5,76 $ rechneten. Die GM-Führung kündigte zugleich an, das Aktienrückkauf-Programm um 5 Mrd. $ auszuweiten und zusätzliche Kosteneinsparungen von 1 Mrd. $ zu erzielen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info