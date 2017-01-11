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WKN: 555750 ISIN: DE0005557508 Ticker-Symbol: DTE 
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DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
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DEUTSCHE TELEKOM AG 1-Woche-Intraday-Chart
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1-Woche-Intraday-Chart
BEIERSDORF AG
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEIERSDORF AG80,99+0,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG16,245-0,88 %
E.ON SE6,679+0,56 %
FRAPORT AG56,12-0,21 %
GEA GROUP AG37,85+0,36 %
HENKEL AG & CO KGAA114,200,00 %
HUGO BOSS AG57,29+1,08 %
MERCK KGAA101,95-0,34 %
MTU AERO ENGINES AG112,30-0,62 %
OSRAM LICHT AG51,21+2,71 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE38,095-0,50 %
RWE AG11,81+0,08 %
SIEMENS AG117,75+1,46 %