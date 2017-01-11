BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 52 (48) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS HEBT RWE AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) BERENBERG HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 44,00 (36,70) EUR , (VB +2,5%) BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 9,80 (10,80) EUR - 'OUTPERFORM' BERNSTEIN HEBT MTU AERO ENGINES AG AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 12,50 (15,50) EUR - 'MARKET-PERFORM' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 125 (108) EUR - OUTPERFORM HSBC SENKT HUGO BOSS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 61 (65) EUR JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 130 (120) EUR - 'BUY' MERRILL LYNCH HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 41 (40) EUR - 'NEUTRAL' MERRILL LYNCH HEBT ZIEL FÜR OSRAM AUF 44 (38) EUR - 'UNDERPERFORM' MORGAN STANLEY HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'OVERWEIGHT'...Den vollständigen Artikel lesen ...