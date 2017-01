NEW YORK (IT-Times) - Zu Wochenbeginn schnellten die Aktien des 3D-Druckerherstellers 3D Systems um mehr als 17 Prozent nach oben. Ursächlich sind offenbar Übernahmegerüchte. Gerüchten an der Wall Street zufolge ist der US-Industriegigant General Electric (GE) an einer Übernahme von 3D Systems interessiert,...

