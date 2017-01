Frankfurt - Der Renditeanstieg dies- und jenseits des Atlantiks, der seit Ende September zu beobachten war und sich mit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten im November beschleunigte, wurde zuletzt korrigiert, berichten die Analysten der Helaba.Im Fall der 10-jährigen Bundrendite sei es zum Unterschreiten des kurzfristigen Aufwärtstrends gekommen. Dies verwundere, denn in den letzten Tagen habe es eher positive Signale vonseiten der Konjunkturentwicklung in den USA und der Eurozone gegeben. Zudem seien die Teuerungsraten ölpreisbedingt und wegen der Basiseffekte deutlich gestiegen. Zahlreiche Vertreter der US-Notenbank würden mittlerweile für drei Leitzinserhöhungen in diesem Jahr plädieren und es würden Aufwärtsrisiken für die Wachstumsprognosen gesehen.

