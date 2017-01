mic AG: Erfolgreiche Notierungsaufnahme der Aktien der Tochter Lifespot Health Ltd. an der ASX im Zuge des angekündigten Börsengangs (IPO)

11.01.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mic AG: Erfolgreiche Notierungsaufnahme der Aktien der Tochter Lifespot Health Ltd. an der ASX im Zuge des angekündigten Börsengangs (IPO)

- Hohe Aktiennachfrage führt zu erstem Kurs von AU$ 0,40 - Schlusskurs 100% über Ausgabepreis - Weitere Börsengänge in Planung

München, 11.01.2017 - Die Aktien der Lifespot Health Ltd., eine Tochtergesellschaft der mic AG Technologie-Unit Lifespot Capital AG (ISIN: DE000A0KF6S5), wurden heute am 11.01.2017 an der ASX (Australian Stock Exchange) einbezogen. Der erste Handelstag verlief mit einem massiven Handelsvolumen in Höhe von 6,39 Mio. Aktien. Die Aktie schloss mit einem Kurs von AU$ 0,40 und liegt somit 100% über dem Ausgabepreis von AU$ 0,20.

Die Beteiligung der Lifespot Capital AG an der Lifespot Health Ltd. beträgt derzeit 22,00 Mio. Aktien. Der rechnerische Gegenwert der Beteiligung liegt zum Schlusskurs der ASX bei AU$ 8,8 Mio. (rund EUR 6,16 Mio.). Die Marktkapitalisierung der Lifespot Health Ltd. liegt zum Schlusskurs bei AU$ 29,96 Mio. (EUR 20,96 Mio.). Die mic AG hält an der Lifespot Capital AG rund 44%.

"Der Appetit internationaler Investoren für Start-ups und Small Caps aus dem Bereich Digital Health und Telemedizin ist gewaltig. Dies zeigt die enorme Nachfrage und Überzeichnung unseres ersten erfolgreich abgewickelten Börsengangs der Tochter Lifespot Health Ltd. mit einem Zugewinn von 100% zum Ausgabepreis der Aktie. Wir sind sehr glücklich, dass die BodyTel GmbH und die Lifespot AG nun das notwendige Working Capital haben, um ihre Strategien für die Erschließung neuer Märkte und Steigerung der Umsätze wie geplant erfolgreich umzusetzen", so Andreas Empl, Vorstand der Lifespot Capital AG.

"Nach unserer Ankündigung haben wir Taten folgen lassen, nämlich reproduzierbare Kanäle für Wachstumsfinanzierungen und spätere Exits unserer Beteiligungen aufzubauen. Ausländische, technologieaffine Börsen sind einer dieser Kanäle. Wir sind überzeugt, in 2017 einen weiteren Börsengang, gerne wiederum an der größten australischen Börse ASX, folgen zu lassen. Außerdem werden wir in diesem Jahr für andere Technologie-Units renommierte internationale Investoren mit an Bord nehmen. Damit zeigt die mic AG eine konsequente Umsetzung ihrer eigenen Wachstumsstrategie", so Christian Damjakob, Vorstand der mic AG.

Über die mic AG:

Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die Münchner mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen der optischen, industriellen, medizinischen sowie IT-Mess- und Auswertungstechnik("Internet of Things", kurz IoT). Die mic AG hat sich so immer mehr zum Technologielieferanten für Industrie, internationale Organisationen sowie Länder entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu.

Kontakt mic AG: Elke Kohl Investor Relations E-Mail: elke.kohl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu

ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

mic AG
Denisstr. 1b
80335 München
Deutschland
Internet: www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A0KF6S5
WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

