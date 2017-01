Expertenmeinung

Wachstum in den Schwellenländern zieht 2017 an

Die Gruppe der Schwellenländer wird im neuen Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum erreichen als 2016, prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF). 2017 soll die Produktion in der Ländergruppe um 4,6 Prozent steigen und damit stärker als im Vorjahr (4,2 Prozent).

Am dynamischsten läuft die Konjunktur laut IWF in den Schwellen- und Entwicklungsländern Asiens, wo ein Wert von 6,3 Prozent erreicht wird. Die Emerging Markets Europas kommen laut IWF auf ein Plus von 3,1 Prozent. In Lateinamerika hebt das Ende der Rezession in Brasilien das Wachstum wieder auf 1,6 (2016: -0,6) Prozent. Für die Region Subsahara-Afrika prognostiziert der IWF eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 2,9 Prozent.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A1J9HL