Liebe Trader,

über Jahre hinweg tendierte das Wertpapier der Hamburger Hafen und Logistik AG in einem langfristigen Abwärtstrend und fiel von 35,81 Euro auf ein Verlaufstief von 11,86 Euro bis Februar 2016 zurück. An dieser Stelle folgte anschließend eine volatile Stabilisierungsphase, die in den darauf folgenden Monaten zu einer ausgewachsenen Aufwärtsbewegung zurück an die obere Trendkanalbegrenzung, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis aufwärts geführt hat. Mitte Dezember gelang es Marktteilnehmern schließlich einen Ausbruch über den seit 2010 bestehenden Abwärtstrend zu vollziehen und damit ein Kaufsignal in dem Wertpapier zu installieren. Das daraus folgende Kurspotential reichte bislang auf ein Verlaufshoch von 18,52 Euro aufwärts, allerdings ist noch weitaus mehr aus dem Papier herauszuholen und kann bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Über ein mittelfristiges Long-Engagement auf dem aktuellen Kursniveau können Anleger über die folgenden Monate an einem weiteren Kursschub in der Hamburger Hafen-Aktie bis in den Bereich von 21,52 Euro partizipieren und hierdurch satte Gewinne ins Depot holen. Dennoch sollte ein zwischengeschalteter Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zwingend einkalkuliert werden, weshalb ein passendes Stop-Niveau noch unterhalb der Marke von 16,90 Euro angesetzt werden muss. Erst darunter dürfte sich das Chartbild wieder sukzessiv eintrüben und möglicherweise die Kursnotierungen zurück in den Abwärtstrend seit 2010 hinunter führen. Das würde allerdings den gesamten Ausbruch aus Dezember 2016 in Frage stellen und möglicherweise noch viel größere Verluste zur Folge haben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,32 Euro

Kursziel: 21,52 Euro

Stopp: < 16,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,28 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Hamburger Hafen und Logistik AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,32 Euro; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

