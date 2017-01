Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100008642 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008642 -



Als erster Versicherer der Schweiz bietet Atupri ab sofort eine

praktische Übersetzungshilfe, mit der Arzt- und Spitalrechnungen

einfach in eine verständliche Sprache übersetzt werden können. Dies

sorgt für mehr Transparenz und ermöglicht eine bessere

Kostenkontrolle. Damit sprechen Atupri Kunden und Leistungserbringer

ab sofort die gleiche Sprache.



Das Problem: mangelnde Transparenz



Es ist ein bekanntes Problem: die Patientin oder der Patient

erhält vom Arzt oder vom Spital die Rechnung mit der Auflistung der

erbrachten Leistungen und versteht - nichts. Die meisten von uns

senden die Rechnung direkt an ihren Versicherer weiter, weil sie das

«Fachchinesisch» der Ärzte nicht verstehen. Damit entfällt die

wichtige Kontrolle der erbrachten Leistung durch die einzige Person,

die dies tun könnte - nämlich der Patient selbst. So kommt es immer

wieder vor, dass auf den Artzrechnungen falsche Leistungen

erscheinen.



Die Lösung: Innovation dank Kooperation



Das Kundenportal myAtupri schafft ab dem 11. Januar 2017 Abhilfe.

«Wir sind stolz, dass wir unseren Versicherten mit der Lancierung

unseres Tarmed-Übersetzers einen effektiven Mehrwert bieten und für

mehr Transparenz sorgen», sagt Kaspar Trachsel, Leiter Marketing und

Vertrieb. «Als Gesundheitsversicherung wollen wir mit unseren

Kundinnen und Kunden einfach und verständlich kommunizieren. Dies

gilt besonders für die bisher nur schwierig zu verstehenden

Tarmed-Arztrechnungen. Ab sofort ändern wir dies in unserem

Kundenportal mit der Übersetzung per Knopfdruck. Mit dieser

Innovation im Schweizer Versicherungsmarkt sorgen wir für

Nachvollziehbarkeit und ermöglichen unseren Versicherten ein besseres

Gefühl im Umgang mit Arztrechnungen.» Nicht zuletzt trägt die bessere

Kontrolle von verrechneten Leistungen auch zur Eindämmung der

Gesundheitskosten bei.



Wissenschaft trifft Praxis



Der Tarmed-Übersetzer ist das Resultat einer Kooperation zwischen

Wissenschaft und Praxis: Entwickelt wurde die Software von einem Team

von zehn Linguisten der Zürcher Hochschule der Angewandten

Wissenschaften (ZHAW), unterstützt wurde das Projekt von der Suva.

Atupri lanciert als erster Versicherer die Funktionalität in der

Praxis. «Insbesondere im Findungsprozess war die Zusammenarbeit mit

der Suva sehr intensiv. In den darauffolgenden Phasen haben wir die

von der ZHAW entwickelte Software in unser Kundenportal myAtupri

integriert», sagt Torsten Wongel, Leiter CRM und Channelmanagement

bei Atupri.



Eine Software für den Durchblick



«Wir sind sehr erfreut, dass die Software, die wir gemeinsam mit

der ZHAW entwickelt haben, im Gesundheitswesen nun erstmals zum

Einsatz kommt», sagt Rolf Schmidiger, Innovationsmanager der Suva.

«Wir hoffen, dass dies künftig Branchenstandard wird.» Das

Übersetzungstool von Atupri steht im Kundenportal myAtupri

automatisch zur Verfügung. Wer die Hilfe in Ansprung nehmen möchte,

zieht mit der Maus einen Schieber über die Rechnung und schon

erscheint die Übersetzung der einzelnen Kategorien und Leistungen in

einer verständlichen Sprache. Statt «Applanationstonometrie» steht

nun beispielsweise «Augenuntersuchung». Aktuell können mehrere 10'000

Bezeichnungen übersetzt werden und auch die englische Sprache wurde

integriert. Endet.



Informationen an die Redaktionen



Unser Newsroom:

https://www.atupri.ch/de/atupri/medien/medieninformationen



Tarmed



Wenn Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten Rechnung stellen, wenden

sie dabei einen einheitlichen Tarif an: TARMED. Dieser umfasst mehr

als 4'600 Positionen und damit nahezu sämtliche ärztlichen und

arztnahen Leistungen in der Arztpraxis und im ambulanten

Spitalbereich.



Weiterführende Informationen:

www.fmh.ch/ambulante_tarife/tarmed-tarif.html

www.tarmedsuisse.ch



Über Atupri



Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer mit

flexiblen und individuellen Angeboten im Kranken- und

Unfallversicherungsbereich für Private und Firmen. Atupri wurde 1910

als Betriebskrankenkasse der SBB gegründet. 2002 erfolgte der

Namenswechsel zu Atupri, 2016 wird Atupri zur Gesundheitsversicherung

und lanciert das neue Kundenportal myAtupri.



Atupri gehört mit 203'000 Versicherten zu den zehn grössten

unabhängigen Krankenversicherern der Schweiz. Atupri betreibt eine

umsichtige und zukunftsgerichtete Finanz- und Anlagepolitik. Mit

ihrer gesunden und soliden Finanzlage bietet sie ihren Versicherten

hohe Sicherheit auf lange Frist. Im Jahr 2015 wurden 643,6 Mio.

Franken an Prämien eingenommen, davon wurden 591,0 Mio. Franken an

Leistungen ausbezahlt. Die Gewinnreserven belaufen sich auf 101,9

Mio. Franken.



Originaltext: Atupri

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008642

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008642.rss2



Kontakt:

Für ein Interview und/oder weitere Informationen zum

Tarmed-Übersetzer stehen Ihnen folgende Gesprächspartner gerne zur

Verfügung:



Atupri Gesundheitsversicherung

Leiter Unternehmenskommunikation

Jürg Inäbnit

Zieglerstrasse 29

3000 Bern 65

Telefon: 031 555 09 11

jürg.inäbnit@atupri.ch



Atupri Gesundheitsversicherung

Torsten Wongel

Leiter CRM und Channelmanagement

Zieglerstrasse 29

3000 Bern 65

Telefon: 031 555 09 70

torsten.wongel@atupri.ch



Atupri Gesundheitsversicherung

Kaspar Trachsel

Leiter Marketing und Vertrieb

Zieglerstrasse 29

3000 Bern 65

Telefon: 031 555 08 53

kaspar.trachsel@atupri.ch