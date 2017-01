BMW mit neuem Rekord

Liebe Leserin, lieber Leser,

BMW hat mitgeteilt, wieviel eigene Fahrzeuge im letzten Jahr ausgeliefert worden sind.

Chart BMW-Stammaktie

Quelle: tradingview.com

Und der Wert kann sich wirklich sehen lassen: Insgesamt lag das Plus bei 5,3%, und zwar wurden weltweit von BMW laut eigenen Angaben in 2016 exakt 2.367.603 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind nicht nur BMWs, sondern auch MINIs und BMW Motorräder. Jede dieser Kategorien konnte demnach einen neuen Absatzrekord vermelden. Der Bereich Elektro-Autos ist noch klein, weist aber schönes Wachstum vor: 2016 wurden laut BMW 62.000 "elektrifizierte Fahrzeuge" (wie es so schön heißt) verkauft. Und wie sah es regional aus?

Sechster Rekordabsatz in Folge

Regional gesehen lag der Schwerpunkt auf dem Heimartmarkt Europa, wo "über eine Million" Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Nach China wurde laut BMW eine halbe Million ausgeliefert. Und was besonders erfreulich ist: Dieses Rekordjahr 2016 (in Bezug auf die Auslieferungen) ist laut Firmenangaben das sechste Rekordjahr in Folge. Da kann man nicht meckern! Wieviel unter dem Strich hängen geblieben ist, werden wir erst später erfahren mit der Vorlage der Quartalszahlen bzw. des Jahresberichts für 2016. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Dann der Blick auf Innogy:

Innogy hat mitgeteilt, dass zwei Mitglieder des Aufsichtsrates (Dr. Dieter Steinkamp sowie Marc Tüngler) am 9. Januar Innogy-Aktien gekauft haben. Solche Geschäfte von sogenannten Insidern werden veröffentlicht - und das finde ich auch gut so. Auf diese Weise erhalten wir einen Eindruck davon, wie die Manager bzw. Aufsichtsräte die Bewertung der eigenen Aktie einschätzen. Die beiden Transaktionen waren absolut gesehen eher gering: Einmal laut Innogy 8489,265 Euro (ein halber Cent?), einmal 8.971,83 Euro, jeweils aggregiertes Volumen. Beide Aufsichtsrats-Mitglieder haben demnach die Innogy-Aktien über Xetra gekauft.

Zwei Innogy-Aufsichtsratsmitglieder kauften eigene Aktien

Hier wie generell bei Insider-Käufen gilt: Wenn diejenigen, die wahrscheinlich besseren Einblick in die operative Lage des Unternehmens als wir "Normalsterbliche" haben, mit ihrem privaten Geld die Aktien des eigenen Unternehmens kaufen - dann ist das tendenziell bullish. Man sollte es natürlich nicht überbewerten, aber es ist gewissermaßen ein Mosaiksteinchen, wenn es darum geht, das Gesamtbild zu betrachten.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Die Dummheit drängt sich vor, um gesehen zu werden; die Klugheit steht zurück, um zu sehen." - Carmen Sylva, rumänische Königin

