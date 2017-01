Liebe Leser,

alles in allem ist die Situation der deutschen Telekom nicht gerade rosig. Der Konzern schiebt einen gewaltigen Schuldenberg in Höhe von 48,5 Milliarden Euro vor sich her. Damit nicht genug, muss sich das größte europäische Telekommunikationsunternehmen gegen die immer stärker werdende Konkurrenz aus dem In- wie Ausland wehren. Die Zeiten der alleinigen Vormachtstellung des ehemaligen Staatskonzerns in Deutschland sind schon lange Geschichte.

Um den akuten Geldproblemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...