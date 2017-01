Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die bevorstehende Einigung mit dem US-Justizministerium auf einen Milliardenvergleich beseitige ein hohes Risiko in der Dieselgate-Affäre, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet mit einer Belastung für das Jahresergebnis 2016 in Höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro - also deutlich unter der im Raum stehenden Strafzahlung in Höhe von rund 4,1 Milliarden Euro./ag/edh

