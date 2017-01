Zehn Jahre ist es auf dem Markt, das Smartphone. Von Apple. Das iPhone. Die Nummer 1. Jetzt will ausgerechnet das chinesische Unternehmen Huawei den Thron erobern. Klappt das, Vivien Sparenberg von Vontobel? In Euro hat Apple seit der Präsentation des iPhones rund 1000 Prozent Kursplus erzielt. Vivien Sparenberg von Vontobel berichtet im Gespräch mit Antje Erhard von Analystenstimmen, die nach wie vor optimistisch aber eben nicht mehr euphorisch gegenüber Apple sind. Doch 44 von ihnen sagen nach wie vor in ihrer Einschätzung: "kaufen". Huawei und andere würden aber näherrücken. Doch für 2017 ist nicht nur ein neues iPhone 8 vorausgesagt, sondern auch ein Superzyklus. Was das ist- hier im Gespräch