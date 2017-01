Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ob handgeschriebener Brief oder kunstvolle Zeichnung - zum Tag der Liebe wünschen sich vor allem Frauen ein Geschenk mit individuell-kreativer Note, das zeigt eine repräsentative Innofact-Umfrage im Auftrag von STAEDTLER*. Die gute Nachricht vorne weg für alle Männer - der Aufwand lohnt sich! Geschenke, die auch mit wenig Budget, dafür aber mit viel Liebe gefertigt werden, kommen an! Passende Modelle für Schönschreiber und Hobbyzeichner hat das Nürnberger Traditionsunternehmen auch gleich parat.



Liebesbrief und Blumenstrauß: Die Klassiker sind am beliebtesten



Wie kann Mann am Valentinstag bei seiner Angebeteten punkten? Am besten mit Kreativität! Denn laut der Umfrage wünscht sich jede vierte Frau einen handgeschriebenen Liebesbrief. Auch der Klassiker, ein schöner Blumenstrauß, lässt die Herzen höher schlagen. Bei Männern hingegen geht die Liebe in erster Linie durch den Magen: Jeder vierte Deutsche freut sich am meisten über selbstgemachte Leckereien, die ihm seine Liebste zubereitet. Blumen wünschen sich dagegen gerade mal acht Prozent der Herren.



Valentinsgruß 4.0: Selbst Youngsters setzen auf Altbewährtes



Eine 140 Zeichen-Liebeserklärung auf Twitter oder das Paar-Selfie vom letzten Urlaub auf Facebook? Der ultimative Liebesbeweis für die Generation der "Digital Natives" muss online stattfinden? Weit gefehlt! Die Umfrage ergab, dass selbst im digitalen Zeitalter über 60 Prozent der jungen Frauen unter 30 Jahren (18 bis 29 Jahre) schon einmal einen handgeschriebenen Brief von ihrem Partner geschenkt bekommen haben. Das beweist: Auch für junge Männer lohnt es sich, eine Whatsapp-Pause einzulegen und seine Liebste mit dem gekonnten Griff zum Füller zu überraschen. Für die persönliche Herzensbotschaft empfiehlt STAEDTLER den Initium Lignum Füllhalter. Durch seine edle Verarbeitung sowie individuelle Holzmaserung - in Pflaume oder Ahorn - bietet er ein einzigartiges Schreiberlebnis.



Mut zum Selbstgemachten



Ob Parfüm, Schmuck oder schöne Unterwäsche: Noch stehen bei beiden Geschlechtern gekaufte Präsente am höchsten im Kurs. Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gab an, ihre Valentinsüberraschung lieber im Kaufhaus oder online zu besorgen, obwohl sich fast jeder Vierte (20 Prozent) der Befragten etwas Selbstgebasteltes oder Handgeschriebenes wünscht.



Ebenso überraschend: 70 Prozent der befragten Männer haben schon einmal einen Liebesbrief erhalten, während 40 Prozent der Frauen leer ausgingen! Also Tipp an die Herren: Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einer selbstgestalteten Karte? Ganz im Sinne des Adult Colouring Trends schlägt das selbstgemalte Geschenk sogar zwei Fliegen mit einer Klappe, denn: Malen entspannt, eine Safari durch die Kaufhäuser nicht. Das ideale Kreativpaket von STAEDTLER für einzigartige Bilder: Der pigment liner 308 in Schwarz eignet sich durch seine feinen Spitzen von 0,05 bis 1,2 mm bestens für Zeichnungen mit kleinen Details oder Umrandungen und unterstützt auch eine genaue Linienführung mit dem Lineal. Wer es lieber bunt mag, ist mit den triplus finelinern 334 bestens bedient. Die farbenfrohen Schönschreiber sind in bis zu 42 brillanten Farben erhältlich. Und auch Buntstift-Fans können sich freuen: Die ergosoft Buntstifte im ergonomischen Dreikantformat ermöglichen durch ihre rutschfeste Soft-Oberfläche ein entspanntes Malen und halten dank ihrer erhöhten Bruchfestigkeit selbst stärkeren Belastungen solide stand.



*Innofact-Umfrage: Erhebungszeitraum Dezember 2016, 1.020 Befragte deutschlandweit (repräsentativ)



Über STAEDTLER



STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition "Made in Germany".



OTS: Staedtler newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105956 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105956.rss2



Pressekontakt: STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG Claudia Förster Managerin Public Relations Moosäckerstraße 3 Tel: +49 911 9365-567 Fax: +49 911 9365-99567 E-Mail: claudia.foerster@staedtler.de