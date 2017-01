Wallisellen (ots) -



- Betriebsunterbrechungen gelten weltweit weiterhin als grösste

Bedrohung für Unternehmen - und stehen auch in der Schweiz auf

Platz 1

- Cyberkriminalität wird von den Experten als immer grösser werdendes

Risiko eingestuft

- Wachsender Protektionismus und andere potenzielle Marktverwerfungen

machen Unternehmen Angst



Neuer Präsident in den USA, Wahlen in Frankreich und Deutschland,

Terroranschläge in Europa, der Brexit - die Unsicherheiten bleiben

auch 2017 hoch. Mehr noch als politische Risiken fürchten die

Unternehmen allerdings einen Betriebsunterbruch, der sie die gesamte

Existenz kosten kann. Das geht aus dem aktuellen Allianz Risk

Barometer 2017 hervor, für den der Industrieversicherer Allianz

Global Corporate & Specialty (AGCS) weltweit mehr als 1'200

Risikomanager und Versicherungsexperten aus 55 Ländern befragte. In

der Schweiz löste Betriebsunterbruch das Risiko des verschärften

Wettbewerbs an der Spitze der Toprisiken ab.



"Unternehmen weltweit und in der Schweiz stellen sich auf ein Jahr

der Unsicherheit ein", sagt Bruno Spicher, Leiter

Unternehmensversicherungen der Allianz Suisse. "Kaum berechenbare

rechtliche oder politische Veränderungen sowie das aktuelle

Wettbewerbsumfeld bereiten Unternehmen Sorgen. Zudem erfordern neue

Gefahren ein Umdenken im Management von Risiken."



Toprisiko Betriebsunterbruch



Ein Unwetter mit massiven Überschwemmungen, ein verheerendes

Feuer, der Ausfall einer Produktionsmaschine oder ein Hackerangriff -

Unternehmen sind vielfältigen Risiken ausgesetzt, die ihre gesamte

Produktion von einer Sekunde auf die andere lahmlegen können. Laut

dem Allianz Risk Barometer 2017 stellt Betriebsunterbruch weltweit

das grösste Unternehmensrisiko dar. Auch in der Schweiz ist das

Risiko vom zweiten auf den ersten Platz gerückt. Aus gutem Grund, wie

Bruno Spicher anmerkt: "Die Risikolandschaft für Unternehmen wandelt

sich nicht zuletzt durch die Digitalisierung und neue Technologien in

einem rasanten Tempo. Und die Unternehmen werden durch enge

Lieferketten und Just-in-time-Produktion zunehmend anfälliger für

Störungen ihrer Betriebsabläufe." Die eigene Produktion könne darüber

hinaus durch so genannte Rückwirkungsschäden Schaden nehmen, wenn

beispielsweise Zulieferer oder Abnehmer von einem Ausfall betroffen

sind. "Die Folgen eines Betriebsunterbruchs können für ein

Unternehmen existenzbedrohend sein. Eine Versicherung gegen

Betriebsunterbruch ist also sowohl für einen Ein-Mann-Betrieb als

auch für ein Grossunternehmen ein absolutes Muss", ist der

Versicherungsexperte überzeugt. Zudem sei im Vorfeld eine umfassende

Risikoanalyse für ein Unternehmen erforderlich, um gemeinsam mit dem

Versicherungspartner ein entsprechendes Sicherheitsnetz spinnen zu

können.



Cyberrisiken auf dem Vormarsch



Zu einem Betriebsunterbruch führen können auch Cybervorfälle, die

weltweit und in der Schweiz auf Platz 3 des Risiko-Rankings stehen,

in Europa und Amerika auf Platz 2 gestiegen sind und in

Grossbritannien und Deutschland sogar erstmals Platz 1 erreicht

haben. Die Gefährdung durch Cyberrisiken geht einher mit dem

technologischen Wandel hin zu einer digitalen Wirtschaft, in der sich

die Vermögenswerte vieler Unternehmens von ursprünglich materiellen

auf zunehmend immaterielle verlagern: Daten oder geistiges Eigentum

geraten damit in das Visier von Cyberkriminellen. Cybervorfälle gehen

mittlerweile weit über Hackerangriffe und Datenmissbrauch hinaus und

gefährden digital vernetzte Unternehmen in doppelter Hinsicht: Sie

können nicht nur selbst Opfer von Hackerattacken oder Datendiebstahl

werden, sondern auch indirekt betroffen sein, wenn kritische

Infrastruktureinrichtungen wie Telekommunikation, Strom oder Wasser

angegriffen und lahmgelegt werden.



Furcht vor mehr Protektionismus



Marktentwicklungen gelten weltweit und in der Schweiz als

zweitwichtigstes Unternehmensrisiko im Jahr 2017. In den Branchen

Luftfahrt, Finanzdienstleistung, Schifffahrt und Transport gelten

Marktentwicklungen sogar als grösstes Geschäftsrisiko. Um rechtzeitig

auf plötzliche rechtliche Veränderungen im Marktumfeld reagieren zu

können, müssen Unternehmen politische Vorhaben und deren Umsetzung

genauer verfolgen und dafür mehr Ressourcen aufbringen. Laut dem

Kreditversicherer Euler Hermes, einer Tochtergesellschaft der Allianz

Gruppe, wurden seit 2014 weltweit jährlich 600 bis 700 neue

Handelsbarrieren eingeführt. Unternehmen müssen damit rechnen, dass

durch die jüngsten politischen Weichenstellungen (Brexit,

US-Präsident Trump) Populismus und Protektionismus weiteren Auftrieb

erhalten und sich nachteilig auf ihr Geschäft auswirken könnten. Die

Sorge um den Brexit und den Zerfall der Eurozone treibt auch die

exportorientierte Schweizer Wirtschaft um, wie der Aufstieg dieses

Risikos auf Platz 8 im Schweiz-Ranking zeigt.



