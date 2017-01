Mit dem Verkauf seiner Anteile am Roboterbauer Kuka erzielt Großaktionär Voith knapp 1,2 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern hat gerade eine schwierige Umbruchphase hinter sich - und viele Pläne für das frische Geld.

Der Technologiekonzern Voith hat durch den Verkauf seiner Anteile am Roboterbauer Kuka an den chinesischen Investor Midea kräftig verdient. Es seien knapp 1,2 Milliarden Euro erzielt worden, teilte Voith am Mittwoch mit. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren hatte ...

