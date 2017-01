Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts022/11.01.2017/13:30) - Die MAN Gruppe mit Sitz in München hat sich als Ablöse der bestehenden "Continuous Controls Monitoring" (kurz CCM) -Cockpit-Lösung für die integrierte Softwareplattform risk2value von avedos entschieden. MAN betreibt seit 2010 ein System zur Überwachung des Purchase-to-pay-Prozesses um sicherzustellen, dass die Prozessabläufe und Geldflüsse gemäß der internen Richtlinienvorgaben getätigt werden. Über die Zeit wurde die Lösung um weitere Controls in den Bereichen IT General Controls (ITGC) und Anti-Money Laundering (AML) ergänzt. Das CCM-System sollte durch eine neue Plattform abgelöst werden. Die Anforderungen beinhalteten auch die Stärkung der Risikoorientierung, die Verbesserung der Effizienz, ein optimiertes Reporting, flexible Workflow-Gestaltung sowie vereinfachte Administration. Darüber hinaus sollte eine möglichst große Anzahl von Anpassungen über Konfiguration des Systems statt über das aufwändige Ändern der bisherigen Softwareprogrammierung möglich sein. Nach einer Betriebsdauer von fünf Jahren wurden diverse technische sowie funktionale Verbesserungspotenziale im System offensichtlich und MAN entschied sich dafür, das System durch eine zukunftsträchtige Applikation abzulösen, die langfristig die GRC Zielerreichung unterstützt, weiteren zu erwartenden Anforderungen Rechnung trägt und die Harmonisierung mit dem bestehenden Internen Kontrollsystem ermöglicht. "Die Plattformlösung risk2value erfüllt den Großteil der fachlichen und technischen MAN-Anforderungen bereits im Standard", erklärt Jan Schreiner, Vice President - Head of GRC - Risk & Projects. "Darüber hinaus zeigte das verantwortliche Team bei avedos ein hohes Maß an fachlichem Verständnis für die MAN-Bedürfnisse auf Basis der konfigurierbaren Softwareplattform risk2value, wodurch eine hohe Investitionssicherheit für uns gewährleistet ist. Weiterhin überzeugte der schnelle und fokussierte Projekteinstieg ohne langes Warm-up." Hannes Wambach, COO von avedos, zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns auf eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit MAN - einem Partner, der unsere integrierte Sicht auf CCM im Rahmen von Governance, Risk und Compliance teilt." "Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden deren bestehende Prozesse und Strukturen weiter und unterstützen softwareseitig mit einer flexiblen Plattformlösung, die sich den Anforderungen des Kunden anpasst, nicht umgekehrt", ergänzt Samuel Brandstätter, CEO bei avedos. Über MAN Die MAN Gruppe ist einer der führenden Nutzfahrzeug- und Maschinenbaukonzerne in Europa. MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und konzentriert sich auf Aktivitäten in den Bereichen Transport und Energie - Marktsegmente, die langfristig und weltweit Chancen bieten. Die MAN-Unternehmensbereiche halten führende Positionen auf ihren Märkten. Der Konzern ist mit einer Belegschaft von rund 55 000 Mitarbeitern in mehr als 180 Ländern aktiv. Die MAN Gruppe erwirtschaftete im Berichtsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 13,7 Mrd Eur. MAN blickt auf eine mehr als 250 Jahre währende Unternehmensgeschichte zurück. Über avedos Die avedos business solutions gmbh ist ein europäisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das sich auf Governance, Risk und Compliance (GRC) spezialisiert hat. Im Kern der Bemühungen steht die Integration der verschiedenen GRC-Disziplinen. Die avedos Softwarelösungen fungieren als Bindeglied zwischen operativen Ebenen und dem Top-Management. Sie ermöglichen risikobewusste und wertorientierte Entscheidungen in einer komplexen Unternehmensumwelt. Die Softwareplattform risk2value deckt eine Vielzahl von GRC-Anwendungsbereichen ab, dazu zählen Enterprise Risk Management, Internes Kontrollsystem, Compliance Management, Audit Management, Informationssicherheitsmanagement und viele mehr. Zu den Kunden zählen die weltweit größten und erfolgreichsten Automobilhersteller, Versicherungen, Banken, Telekommunikations- und Handelsunternehmen. Weitere Informationen unter: http://www.avedos.com Bildmaterial unter: http://www.avedos.com/service/presse (Ende) Aussender: avedos Ansprechpartner: Julia Delpos Tel.: +43 1 3670876 123 E-Mail: julia.delpos@avedos.com Website: www.avedos.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170111022

