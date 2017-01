Gefährderhaft, Fußfessel und Moscheeschließungen - die neuen Vorstöße aus der Politik für mehr Sicherheit in Zeiten des Terrors haben es in sich. Doch rechtliche Hürden werden häufig außer Acht gelassen. Eine Analyse.

Innerhalb weniger Wochen wollen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) schärfere Gesetze gegen sogenannte Gefährder auf den Weg bringen. Der Vorstoß, den die Minister verkündet haben, ist eine Reaktion auf den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten. Gefährder sind Menschen, denen die Sicherheitsbehörden einen Anschlag zutrauen. Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen derzeit 548 Personen als Gefährder ein. Die Hälfte davon hält sich nicht in Deutschland auf. 62 islamistische Gefährder sind ausreisepflichtig.

In Abschiebehaft sollen künftig jene Personen genommen werden können, von denen eine erhebliche Gefahr für die Bundesrepublik, beziehungsweise eine Terrorgefahr ausgeht. Für die Gefährderhaft soll dementsprechend ein eigener Haftgrund geschaffen werden. Dabei soll die bislang geltende Drei-Monats-Frist fallen. Sie besagt, dass eine Abschiebehaft, die maximal 18 Monate betragen darf, unzulässig ist, wenn die Abschiebung nicht absehbar innerhalb der nächsten drei Monate vollzogen werden kann und die Schuld nicht bei dem Ausländer liegt. Künftig kann die Haft also länger als drei Monate dauern, etwa wenn die Herkunftsländer nötige Papiere nicht ausstellen.

Die Minister beschlossen außerdem eine stärkere Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer. Wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist oder eine Terrorgefahr vorliegt, soll eine Fußfessel eingeführt werden. Im BKA-Gesetz soll eine solche Fußfessel auch für Gefährder vorgesehen werden.

Sie können auch ohne eine Verurteilung einen solchen Apparat bekommen. Die Länder sollen in ihren Polizeigesetzen ebenfalls solche Regelungen für Fußfesseln vorsehen. Zudem soll es auch eine Fußfessel für verurteilte Straftäter geben.

Doch ist das wirklich alles so einfach? "Nein", meint der bekannte Verfassungsrechtler Joachim Wieland, Rektor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. "Es ist fraglich, ob allen Parteien die Verfassungsrechtslage bekannt ist", sagte Wieland dem Handelsblatt. So sei es gar nicht so einfach, die Abschiebehaft auszuweiten.

"Die Haft ist der schärfste Eingriff, den der Staat vornehmen kann", erklärte Wieland. Darum müsse auch die Abschiebehaft von Richtern gebilligt werden. Und obwohl der Gesetzgeber schon jetzt sehr großzügige Regelungen vorgesehen habe, agierten die Gerichte sehr zurückhaltend. "Sie verweisen darauf, dass ein Freiheitsentzug nur möglich ist, wenn sich jemand etwas hat zuschulden kommen lassen", betonte Wieland.

Doch selbst bei Gefährdern gebe es meist nichts strafrechtlich Vorzeigbares. In solchen Fällen hätten Gerichte bisher Abschiebehaft nur sehr kurz ...

