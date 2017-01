Am deutschen Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Spannung die Rede von Donald Trump erwartet. Die Stahlwerte ThyssenKrupp und Salzgitter können bereits im Vorfeld deutlich zulegen. Das liegt zum einen an einer bullishen Studie der Deutschen Bank. Zum anderen könnte der designierte US-Präsident der Stahlbranche aber auch neue Impulse verleihen.

