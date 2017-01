Frankfurt - Henkel-Aktie: Optimistischer Unternehmensausblick - Aktienanalyse Das Management von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) gab auf der Investorenkonferenz am 17. November trotz des gegenwärtig herausfordernden Marktumfeldes in einigen Regionen einen optimistischen Ausblick, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

