Kundenveranstaltung zur North American International Auto Show Vorstellung von aktuellen Produktinnovationen für den Interieur-Bereich Starkes Wachstum im Segment Automotive Die größte Automobilmesse in den Vereinigten Staaten findet in diesem Jahr vom 8. bis 22. Januar in Detroit statt. Die US-amer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...