das Übernahmeangebot seitens Tahoe Investors für den Küchenhersteller Alno war nochmals in die Verlängerung gegangen. In der ersten Angebotsphase, die am 14. Dezember endete, hatte der Investor seine Position auf 40,61 % der Stimmrechtsanteile ausbauen können. Von den freien Aktionären hatten 7,36 % dem Übernahmeangebot zugestimmt.

Nach der zweiten Phase liegt der Anteil der freien Aktionäre nun bei 9,88 %, sodass Tahoe nach Abschluss des Übernahmeangebots 43,13 ...

