Zürich (ots) - Ein erfahrenes Gründer-Duo aus der Schweiz lanciert

die erste App für die Partnersuche in der virtuellen Realität. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Hinter der

Jungfirma LovinVR stehen Junjun und Arnaud Bertrand, die 2009 in

Lausanne die weltweite Apartment-Vermittlung Housetrip lancierten.

«Auf unserer neuen App lernen sich Menschen in der virtuellen

Realität (VR) kennen», erklärt Arnaud Bertrand. Per Datenbrille

können sich Gleichgesinnte in den Bungalows eines virtuellen

tropischen Inselhotels beschnuppern. Mit ihrer neuartigen App wollen

die Bertrands, die ihr Startup in Schanghai hochziehen, bis April

oder Mai 2017 auf den Markt kommen.



Housetrip gelang es ab 2009, Unternehmenspreise und Kapital im

Wert von 60 Millionen Franken einzusammeln. Letztlich aber wurde man

vom Konkurrenten Airbnb überrundet. Arnaud Bertrand glaubt, dass

LovinVR einst so gross werden könne, wie es Housetrip damals war:

«Warum nicht? Dating ist weltweit der grössere Markt als Reisen.»



Originaltext: Handelszeitung

