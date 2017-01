Zürich (ots) - Der überwiegenden Mehrheit der 20 Unternehmen des

Swiss Market Index bringt die Unternehmenssteuerreform III (USR III)

keine steuerliche Entlastung. Zu diesem Resultat kommt eine Umfrage

der «Handelszeitung» bei allen SMI-Firmen. So rechnen die

Industriefirmen ABB und Swatch, der Nahrungsmittelmulti Nestlé sowie

die Basler Pharmariesen Novartis und Roche mit einer bestenfalls

gleichbleibenden Steuerbelastung. Die Versicherer Swiss Life und

Zurich sowie der Agrochemiekonzern Syngenta gehen gar von einer

Mehrbelastung aus. Positive steuerliche Effekte erwarten bloss Julius

Bär, Swisscom und Swiss Re. Die beiden Grossbanken UBS und Credit

Suisse machten keine Angaben über die Auswirkungen der Reform auf das

Unternehmen.



Die HZ-Umfrage widerspricht Behauptungen der Reformgegner, dass

Grosskonzerne mit der Reform Steuergeschenke in Milliardenhöhe

erhalten. Laut Experten sinkt die Steuerlast vieler Grossfirmen

nicht, weil diese bereits heute stark von den Privilegien für

Spezialgesellschaften wie Holdings profitieren. Von einer sinkenden

Steuerbelastung geht dagegen das Gros der Firmen der MEM-Industrie

aus. Ebenfalls profitieren Axa Winterthur, Raiffeisen und die Swiss

gemäss eigenen Angaben von der Reform.



