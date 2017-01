Zürich (ots) - Die Industrial and Commercial Bank of China wird

Mitte Jahr eine Niederlassung in Zürich eröffnen. Dies schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe unter Berufung auf Insider.

Seit Monaten laufen offenbar die Vorbereitungen bei der weltgrössten

Bank. Die ICBC hat eigens ein «Preparatory Team for Zurich Branch»

eingesetzt, das zwischen China und der Limmatstadt pendelt. Gemäss

einer mit dem Dossier vertrauten Person soll der Verwaltungsrat der

ICBC noch diesen Monat in Peking den finalen Entscheid über die

Zürich-Filiale fällen. Danach wird die chinesische Grossbank bei der

Finanzmarktaufsicht Finma das Gesuch für eine Banklizenz stellen.

Erfahrungsgemäss dauert die Bearbeitung zwischen vier und sechs

Monate. ICBC war bis Redaktionsschluss für eine offizielle

Stellungnahme nicht zu erreichen.



Gemessen an der Bilanzsumme von umgerechnet 3,4 Billionen Franken

ist ICBC die weltgrösste Bank. Sie beschäftigt über 350'000

Mitarbeiter und gehört mehrheitlich dem Staat. Bankchef Jiang

Jianqing verdiente im letzten Geschäftsjahr umgerechnet 80'000

Franken. Die Bande der ICBC zum Schweizer Bankenplatz bereits jetzt

innig. So war Credit Suisse vor gut zehn Jahren federführend beim

Börsengang der ICBC. Gleichzeitig unterhält die CS mit der

chinesischen Grossbank ein Joint Venture, an dem die Schweizer mit 20

Prozent beteiligt sind. Der gemeinsame Asset Manager hat seinen Sitz

in Hongkong und zählt 400 Mitarbeiter.



