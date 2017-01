Silkeborg - Jyske Capital steuert weiter auf Wachstumskurs, so Jyske Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die dänische Investmentboutique und Vermögensverwaltung der Jyske Bank verstärkt ihren Vertrieb in Deutschland: Ab sofort verantwortet Thomas Justen von Frankfurt am Main aus die Sales-Aktivitäten für den deutschen Markt. Als Senior Relationship Manager übernimmt er bundesweit den Vertrieb unter anderem für das Fokusprodukt des Hauses, den vor rund 16 Jahren aufgelegten Mischfonds Jyske Invest Stable Strategie (ISIN DK0016262058/ WKN A0B729).

