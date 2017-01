Die britische Regierung denkt darüber nach, eine Strafe für die Einstellung von EU-Bürgern zu verlangen. Unternehmen sollen so ermuntert werden, Einheimische einzustellen. Bei der Wirtschaft kommt das nicht gut an.

Bei dem EU-Referendum der Briten im vergangenen Sommer spielte das Thema Einwanderung eine große Rolle. Nun will die britische Regierung offenbar aktiv werden, um das Land für ausländische Arbeitskräfte unattraktiver zu machen. Wie Staatssekretär Robert Goodwill erklärte, wird in London überlegt, von britischen Unternehmen bei Einstellung ausländischer Fachkräfte eine Art Strafgebühr zu erheben. Ein Vorgehen, das ab April bereits Arbeiter trifft, die nicht aus der Europäischen Union kommen. "Wenn also jemand einen indischen Computerprogrammierer für vier Jahre einstellen will, wird zusätzlich zu den bereits bestehenden Visumsgebühren ein Aufschlag von 1000 Pfund ...

