Zürich (ots) - Peter Pauli, der ehemalige Chef des Thuner

Solarherstellers Meyer Burger, hat einen neuen Job. Und zwar als

Firmengründer. «Ich gründe die Firma Epasus mit den dazugehörigen

Domains epasus.com und epasus.ch, die Ende Januar live gehen werden»,

sagt Pauli zur «Handelszeitung». Pauli will mit seinem Unternehmen in

der Schweiz und im Ausland tätig sein. Die letzten drei Buchstaben

«sus» im Firmennamen stehen für Sustainability, also Nachhaltigkeit.

Womit klar sein soll, dass Pauli weiterhin im Energiebereich tätig

sein wird. Dazu sei auch eine Übernahme oder Beteiligung an einem

Unternehmen der Photovoltaik-Industrie eine «reale Option», sagt

Pauli. In den nächsten Wochen werde Epasus im Handelsregister

eingetragen. Und zwar mit Geld, das aus Anteilen Paulis an Meyer

Burger stammt. Derzeit gehört Pauli noch zu den grössten

Privataktionären von Meyer Burger, sein Anteil ist rund 9 Millionen

Franken wert. Einen grösseren Teil davon will er nun verkaufen und in

Epasus investieren.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77