Zürich (ots) - Ein Einstieg ins Festnetz-Geschäft ist für Salt

auch nach der Übernahme durch Xavier Niel kein Thema. Das bekräftigt

CEO Andreas Schönenberger in einem Interview mit der

«Handelszeitung». «Wir konzentrieren uns weiter auf Mobile», sagt er.

«Wir sehen da auch noch Wachstum.» Konkret könne Salt im

Post-Pay-Bereich zulegen, sagt Schönenberger. Konkrete Zahlen nennt

er nicht. Diese würden erst mit dem Jahresabschluss kommuniziert.



Salt will sich vermehrt auf eine preisorientierte Strategie

ausrichten, wie aus dem Gespräch hervorgeht. Die Marke stehe für

«gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher Qualität».

Schönenberger bestreitet, bei der Qualität zu grosse Kompromisse in

Kauf genommen zu haben, um Preissenkungen zu ermöglichen. «Wir sind

überzeugt, dass wir Qualität günstiger erbringen können.» Die

Tatsache, dass Salt Ende Jahr im Ranking von «Connect» erstmals auf

dem dritten Rang hinter Sunrise und Swisscom gelandet ist, beunruhigt

ihn nicht. «Unser Rating ist - gleich wie Swisscom. Die

Platzierung ist zweitrangig.»



