Zürich (ots) - Der amerikanische Chemiekonzern Huntsman macht

Ernst mit seiner Absicht, sein in Basel ansässiges

Textilfarbengeschäft abzuspalten und in einer neuen Gesellschaft an

die New Yorker Börse zu bringen. Das zeigt ein Eintrag im Basler

Handelsregister. Er sieht die Gründung eines Unternehmens mit dem

Namen Huntsman Textile Effects vor, in welches das Geschäft zum Preis

von maximal 300 Millionen Dollar übergeführt werden soll.



Der Vorgang hat Symbolwert. Das Geschäft mit den Textilfarben ist

die Wiege der Basler chemischen und pharmazeutischen Industrie. Mit

ihm begann im 19. Jahrhundert der Aufstieg Basels zum heute

bedeutendsten Schweizer Industriestandort.



Die Auslagerung des aus dem Erbe der Ciba stammenden

Textilgeschäfts lässt nach dem Abverkauf der alten Basler Chemie in

den letzten Jahren das Schlimmste für die Mitarbeiter befürchten.

Doch Huntsman-Sprecher Wynne Morris winkt ab: «Der Schweizer

Fussabdruck von Huntsman wird auch in Zukunft bedeutend sein»,

versichert er.



An der Präsenz in Basel und im Walliser Monthey werde sich für den

Moment nichts ändern. In Basel beschäftigt Huntsman im Bereich

Textilfarben und -behandlung gut 100 Mitarbeiter in Forschung und

Technologie. In Monthey betreibt Huntsman Advanced Materials, eine

weitere Huntsman-Division und Heimat des legendären

Zweikomponentenklebers Araldit, eine bedeutende Produktionsstätte.



Gemäss den im September vergangenen Jahres von Huntsman

kommunizierten Plänen soll das Textilgeschäft zusammen mit dem

Bereich Pigmente und Additive ausgelagert werden. Der Spin-off soll

so erfolgen, dass die bisherigen Huntsman-Aktionäre 80,1 Prozent der

Stimmrechte besitzen und die heutige Huntsman 19,9 Prozent. Die

definitive Entscheidung des Verwaltungsrats über den Spin-off soll in

den nächsten Tagen, spätestens Wochen erfolgen.



